قمة يونايتد وليفربول تسجل رقمًا قياسيًا في بريميرليج بسبب الإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أصبحت مواجهة فريقي مانشستر يونايتد وليفربول ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز هي أول مواجهة تشهد إجراء أربعة تغييرات في الشوط الأول، منذ بداية الموسم الحالي لبريميرليج.

وجاءت التغييرات الأربعة جميعًا بشكل اضطراري، حيث استنفذ مانشستر يونايتد تغييراته في شوط واحد، بسبب إصابة ثلاثة من لاعبيه، كما عانى ليفربول أيضًا من إصابة البرازيلي فيرمينو أحد أبرز لاعبيه.

وكان آندير هيريرا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد أول المصابين في المواجهة، حيث خرج في الدقيقة 21 ودخل بدلًا منه آندرياس بيريرا، قبل أن يخرج زميله خوان ماتا مصابًا في الدقيقة 25 ودخل بدلًا منه جيسي لينجارد.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين خرج البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بسبب الإصابة ودخل بدلًا منه دانييل ستوريدج، قبل أن يخرج لينجارد الذي شارك بديلًا بسبب الإصابة أيضًا في الدقيقة الثالثة والأربعين، ودخل بدلًا منه أليكسيز سانشيز.

ويسعى ليفربول لانتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض المواجهة الختامية للجولة السابعة والعشرين متساويًا مع مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة لكل منهما، ويبتفوق الأخير بفارق الأهداف، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.