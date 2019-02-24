مباشر الدوري.. الجونة 1-0 الأهلي.. هدف ملغي للأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الجونة والأهلي في الغردقة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 45 نقطة من 20 مباراة، بينما يأتي الجونة بقيادة حمادة صدقي في المرتبة الـ11 برصيد 26 نقطة من 22 لقاء.

تشكيل الجونة: محمود الغرباوي، جوناثان، خالد صبحي، أحمد سعيد أوكا، محمد نادي، سارج أكا، جاتوش بانوم، اسلام عبد النعيم، أحمد الألفي، أحمد حسن مكي، محمد ناجي جدو.

تشكيل الأهلي: شريف إكرامي، محمد هاني، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، هشام محمد، عمرو السولية، ناصر ماهر، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي.

ملخص المباراة:

لم تشهد الربع ساعة الأولى من المباراة أي فرصة حقيقية على مرمى الفريقين، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب دون تشكيل خطورة.

ومن ضربة ركنية في الدقيقة الـ16 كاد الجونة أن يفتتح التسجيل، قبل أن ترتد الكرة للأهلي لينطلق بها الشحات قبل عرقلته من جانب جوناثان ليتلقى على إثرها أول بطاقة صفراء في المباراة.

وفي الدقيقة الـ20، استغل جونيور أجايي تمريرة حسين الشحات ليهدد مرمى الجونة، لكن تسديدة النيجيري ذهبت ضعيفة في يد الغرباوي حارس مرمى الجونة.

وجاءت أخطر فرصة في الشوط الأول بالدقيقة الـ21 بعدما فشل أحمد حسن مكي في استغلال عرضية من الجبهة اليسرى لتمر الكرة أمام مرمى الحارس شريف إكرامي دون تغيير في النتيجة.

حاول الأهلي عن طريق أكثر من فرصة زيارة شباك الجونة بالاختراق من العمق والعرضيات داخل منطقة الجزاء، لكن باءت جميع محاولات الأحمر بالفشل لينتهي الشوط الأول كما بدأ بالتعادل السلبي.

كاد الأهلي بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني أن يفتتح التسجيل عن طريق ناصر ماهر، لكنه فشل في استغلال عرضية متقنة أرسلها التونسي علي معلول من الجبهة اليسرى، حيث مرت رأسية ماهر فوق العارضة الأفقية.

وفي الدقيقة الـ52، نجح الجونة في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد ناجي جدو بعدما استغل كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء بعد ضربة حرة غير مباشرة، ليصل جدو إلى الكرة قبل مدافعي الأهلي وينجح في إيداع الكرة داخل شباك شريف إكرامي رغم محاولة محمد هاني وسعد سمير في إبعادها.

أجرى الأهلي تغييران في الدقيقة الـ57 بإقحام الثنائي جيرالدو وكريم نيدفيد بدلا من حسين الشحات وهشام محمد، في محاولة من المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي لإدراك التعادل.

قام الحكم جهاد جريشة في الدقيقة 63 بطرد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي ليستكمل المباراة في المدرجات، بعدما اعترض الجهاز الفني للأحمر على قرار الحكم المساعد باحتساب تسلل مشكوك في صحته ضد رمضان صبحي الذي كان منفردا بالحارس.

وفي الدقيقة الـ73، ألغى الحكم هدفا للأهلي بعدما مرر محمد هاني الكرة داخل منطقة الجزاء إلى جيرالدو الذي أودع الكرة داخل الشباك، لكن المهاجم الأنجولي كان متسللا.

استنفذ لاسارتي تغييراته بإقحام مروان محسن بدلا من رمضان صبحي في الربع ساعة الأخير من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الـ79، نجح الأهلي في إدراك التعادل عن طريق كريم نيدفيد بعدما تابع ارتداد الكرة من دفاع الجونة ليسددها صاروخية داخل مرمى الجونة بعدما حول القائم الأيسر الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ84، لم ينجح مروان محسن في استغلال عرضية جيرالدو حيذ ذهبت رأسيته سهلة إلى يدي الحارس الغرباوي، قبل أن يعود الأنجولي نفسه ويهدد مرمى الجونة بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة الـ87، تمكن الأهلي من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ناصر ماهر بعدما استلم تمريرة مروان محسن داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة قوية بقدمه اليمنى في الزاوية اليمنى لحارس الجونة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع تلقى سعد سمير البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل عنيف مع لاعب الجونة، ليتعرض مدافع للأهلي للطرد ويضطر الضيوف لاستكمال الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين.

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