أجويرو وسترلينج يقودان هجوم مانشستر سيتي أمام تشيلسي

تشليسي ومانشستر سيتي كتب - أمير فرج: أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة به مواجهة تشيلسي ، في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من: حراسة المرمى: إيدرسون خط الدفاع: والكر، لابورت، أوتامندي، زانشنكو خط الوسط: فيرناندينيو، دي بروين، دافيد سيلفا، بيرناردو سيلفا خط الهجوم: ستيرلينج، أجويرو

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