شاهد.. نيدفيد يسجل هدف تعادل الأهلي أمام الجونة

مباراة الأهلي والجونة

كتب: محمد معتز صلاح الدين

عادل الأهلي النتيجة أمام الجونة، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "الجونة" ضمن الأسبوع الـ24

من الدوري الممتاز.

سجل كريم نيدفيد الهدف الأول في الدقيقة 79،

بعد عرضية هيئها مروان محسن برأسية ابعدها مدافع الجونة، لتذهب لنيدفيد والذي سددها بقوة في شباك الجونة على يسار حارس الجونة.

شاهد الهدف..