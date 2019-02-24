شاهد.. نيدفيد يسجل هدف تعادل الأهلي أمام الجونة

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مباراة الأهلي والجونةكتب: محمد معتز صلاح الدين
عادل الأهلي النتيجة أمام الجونة، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "الجونة" ضمن الأسبوع الـ24من الدوري الممتاز.
سجل كريم نيدفيد الهدف الأول في الدقيقة 79،
شاهد الهدف..
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