مجموعة الزمالك: جورماهيا يفوز على نصر حسين داي في الكونفدرالية

كتب : أحمد البادي

حقق فريق جورماهيا الكيني فوزًا ثمينًا على ضيفه نصر حسين داي الجزائري بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

سجل هدفي جورماهيا كل من فرانسيس كاهاتا

و جاك توسينجي في الدقائق 84،87 على الترتيب.

وظل فريق نصر حسين داي محافظًا على التعادل أمام جورماهيا إلا أن الأخير نجح في آخر عشر دقائق في خطف

نقاط المباراة الثلاث.

بهذه النتيجة يتصدر جورماهيا المجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية برصيد ست نقاط، ويحل نصر حسين داي وصافة المجموعة بأربع نقاط، ويحتل بترو أتليتكو المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل الزمالك المجموعة بنقطة وحيدة.

الجدير بالذكر أن الزمالك يستضيف بيترو أتلتيكو مساء اليوم ضمن ختام الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة.