الأهلي يفشل في فك شفرة دفاع الجونة بالشوط الأول

كتب: محمد معتز صلاح الدين

انتهى الشوط الأول بين الأهلي والجونة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الجونة ضمن الأسبوع الـ24 من الدوري الممتاز.

حاول الأهلي التسجيل مبكرًا في الدقائق الأولى من الشوط الأول، حاول الأهلي تشكيل خطورة من خلال ناصر ماهر ورمضان صبحي وجونيور أجاي لكن نجح دفاع الجونة في إفساد معظم هجمات الأهلي.

بعد مرور الربع ساعة الأولى تبادل الفريقين الاستحواذ بينهما، حاول الجونة خطف هدف من خلال الهجمات المرتدة، لكن

دفاع الأهلي كان على الموعد.

في الدقيقة 19 تمريرة سحرية لأجاي أمام المرمى لكن اللاعب لم ينجح اللاعب بترويضها لكن دفاع الجونة بقطع الكرة، ليمسكها حارس الجونة وكانت أخطر هجمات الأهلي.

وفي الدقيقة21 أرسل إسلام عبدالمنعم لاعب الجونة عرضية "بالمقاس" لأحمد حسن مكي لكن تمر العرضية بجانبه، في هجمة خطيرة للجونة كادت تعلن هدف الجونة الأول.

في الدقيقة 23 سيطرة من

لاعبي الجونة في محاولة لامتصاص حماس الأهلي، وفي الدقيقة 25 توقف اللعب بسبب إصابة أحمد الألفي.

بعد مرور نصف ساعة بين الفريقين، حاول كل من الطرفين تكثيف الهجمات من أجل هز الشباك بالهدف الأول، وزادت الثقة لدى لاعبي الجونة من أجل خطف الهدف الأول عبر محمد ناجي جدو وأحمد حسن مكي، واختراقات إسلام عبدالمنعم لاعب الجونة على الجبهة اليسرى للفريق.

وفي الدقيقة 43، عرضية خطيرة أرسلها علي معلول من ضربة ثابتة لعمق منطقة جزاء الجونة كاد لاعب الجونة يسجلها في مرمى فريقه لكنها خرجت لضربة ركنية.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.