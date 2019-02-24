شاهد.. آرسنال يتفوق بثنائية على ساوث هامبتون بالشوط الأول

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أنهى آرسنال الشوط الأول متفوقًا على ضيفه ساوث هامبتون بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي يقام بينهما، ضمن منافسات الجولة الــ27 من الدوري الإنجليزي.
سجل هدفي آرسنال كل منألكسندر لاكازيت وهنريك مخيتاريان في الدقائق 6، 17 على الترتيب.
هدف آرسنال الأول جاء بعد تسديدة قوية من مخيتاريان من الجانب
وفي الدقيقة 17 قام أودبي بتمريرة متقنة إلى زميله مخيتاريان داخل منطقة الجزاء الذي بدوره أودعها أرضية زاحفها داخل مرمي ساوث هامبتون.
شاهد أهداف الشوط الأول:
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