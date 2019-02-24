شاهد.. آرسنال يتفوق بثنائية على ساوث هامبتون بالشوط الأول

آرسنال

كتب : أحمد البادي

أنهى آرسنال الشوط الأول متفوقًا على ضيفه ساوث هامبتون بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي يقام بينهما، ضمن منافسات الجولة الــ27 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي آرسنال كل من

ألكسندر لاكازيت وهنريك مخيتاريان في الدقائق 6، 17 على الترتيب.

هدف آرسنال الأول جاء بعد تسديدة قوية من مخيتاريان من الجانب

الأيسر اصطدمت بعد ذلك بزميله لاكازيت لتعلن تقدم المدفعجية في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 17 قام أودبي بتمريرة متقنة إلى زميله مخيتاريان داخل منطقة الجزاء الذي بدوره أودعها أرضية زاحفها داخل مرمي ساوث هامبتون.

شاهد أهداف الشوط الأول: