أشرف صبحي يدرس تحويل ستاد الغردقة إلى مركز رياضي متكامل

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تفقد ظهر اليوم الأحد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سير العمل بمبنى مديرية الشباب والرياضة، حيث إلتقى بالعاملين وإستمع إلى آرائهم حول تطوير النظام والأسلوب الإداري المتبع، وأهم معوقات سير العمل.
وفي هذا الصدد طالب وزير الشباب والرياضة، جميع العاملين بالمديرية ببذل مزيد من الجهد من أجل تطوير المنظومة الرياضية والشبابية بالمحافظة.
وبحث د.أشرف صبحي إمكانية نقل مقر المديريةإلي مقر آخر يليق بالعاملين وحجم العمل المنجز، مشيرا الي أن مبنى المديرية الحالي آيل للسقوط.
وفي نفس السياق، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية لإستاد الغردقة الرياضي والذي صدر له قرار تخصيص عام ٢٠٠٠ ، بطرح من المديرية وتمويل من وزارة الشباب والرياضة، ويقع
وقال "أشرف صبحي".. بأنه سيتم دراسة تحويل كامل هذه المساحة الي مركز رياضي متكامل ليخدم جميع فئات المجتمع بمدينة الغردقة.
واستطرد قائلا.. أن خطة وزارة الشباب والرياضة، تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، لذا يجب إستثمار كافة المساحة المتاحة والمؤهلة لإقامة منشأة رياضية، وشبابية تساهم في نشر الثقافة الرياضية، والتأكيد على حق المواطن في الاستفادة من تلك المنشآت.
جاءت هذه الزيارة على هامش حضور وزير الشباب والرياضة، ختام فعاليات بطولة مصر الدولية للتايكوندو بالغردقة.
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