اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي شاهد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة يلا شوت | كول كورة | كورة لايف

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تقدم "بوابة الخليج 365" بث مباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والتي تقام في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد ويمبلي، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

يكون موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

كما تقام المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا يكون موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو

ظبي.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

يدخل مانشستر سيتي بقيادة الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني، نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، راغبًا في تحقيق الانتصار والتتويج بلقبه الأول هذا الموسم، والحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة، للموسم الثاني على التوالي بعد أن فاز باللقب في الموسم الماضي.

وينافس فريق مانشستر سيتي هذا الموسم على جميع الألقاب بدون أن

يتم إقصاؤه من أي بطولة محلية أو أوروبية على الإطلاق حتى الآن.

بينما يدخل تشيلسي بقيادة الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني، أملًا في التتويج باللقب ومن أجل الثأر من نظيره مانشستر سيتي.

حيث يدرك تشيلسي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل القوة التي يتمتع بها منافسه مانشستر سيتي، خاصة عقب الخسارة التاريخية والمذلّة التي تعرض لها البلوز قبل فترة قصيرة من الآن على يد مضيفه السيتيزيز، بستة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي.

شاهد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة