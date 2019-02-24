اونلاين | مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم 24/2/2019 رابط مباراة مان سيتي ضد تشيلسي اون لاين نهائي كأس الرابط الأنجليزي

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر موعد مباراة تشيلسى ومانشستر سيتى من المقرر أن تنطلق المواجهة المثيرة فى السادسة ونصف من مساء اليوم، الأحد 24-2-2019، بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب "ويمبلي" وستكون مذاعة على قناة بي إن سبورت القطرية اتش دي 2، مباراة سوف تكون صعبة علي الطرفين ولكن النفسية ترتفع بعد الخسارة من الستي والفوز في الدوري الأوروبي لنادي تشيلسي والتأهل إلي دور الـ16 بجانب الفرق المتأهل هذا العام عام من المفترض أن يكون سئ لنادي تشيلسي وجيد فيما لا من الممكن أن يتبدل الحال ويعود نادي تشيلسي والمنافسة علي الدوري ونيل لقب الكبتال وان من نادي مانشستر سيتي وتحقيق مركز مؤهل إلي دوري الأبطال .

كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر الإيطالي "ماوريسيو ساري" المدير الفني لنادي تشيلسي، والعديد من الشائعات حولة حاليا وفي الجانب الأخر الإسباني الذي لا يتواجد له بديل حتي الأن الإسباني "بيب جوارديولا" المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، حيث قال الإيطالي ماوريسيو ساري أن جوارديولا محظوظ ويتلقي الدعم دائما رغم إخفاق النادي في عدة مباريات وذلك في بداية المشوار ويريد ساري أن يلقي الدعم مثل جوارديولا أيضا في بداية المشوار مع نادي تشيلسي الإنجليزي خلال مشوارة .