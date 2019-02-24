اونلاين | السيتي وتشيلسي بث مباشر نهائي كأس الرابطة الاتجليزية .. بث مباشر يلا شوت توداي مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي كورة لايف

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فضيحة جديدة ستهز أركان الكرة الإنجليزية، طرفها هو فريق مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليج، بعد أيام من عقوبة إيقاف فريق تشيلسي عن إبرام أي تعاقدات لفترتي إنتقالات.

وترددت بعض الأنباء حول ارتكاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمخالفة قانونية هو الأخر، والسير على خطى مواطنه تشيلسي الذي تم منعه من إبرام أي تعاقدات جديدة لفترتي إنتقالات بسبب مخالفة قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في التوقيع مع لاعبين صغار.

صحيفة دير شبيجل الألمانية كشفت عن ارتكاب مانشستر سيتي هو الأخر مخالفة قانونية بالتوقيع مع الجوهرة الإنجليزية سانشو، حينما كان يبلغ من العمر 14 عاماً.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر سيتي تعاقد مع سانشو بشكل غير شرعي، بعدما قام بدفع الأموال لفريقه واتفورد للحصول على اللاعب الذي كان بالكاد يبلغ الـ14 من عمره.

ووفقاً للتقرير، فإن السيتي دفع مبلغ قدره 172 ألف يورو إلى نادي واتفورد للتوقيع مع سانشو، حينما كان بعمر الـ14 عاماً فقط في عام 2015.

بالإضافة لذلك، وقع السيتي بنداً إضافياً مع واتفورد، يقضي بحصوله على 574 ألف يورو، إضافي، عندما يشارك اللاعب الشاب في 10 مباريات مع السيتيزن في الدوري.

كما كشفت الصحيفة عن حصول وكيل اللاعب على 230 ألف يورو جراء إتمام الصفقة ونقل اللاعب الصغير من واتفورد إلى قلعة الاتحاد.

ومع تلك التقارير، خرج متحدث بإسم مانشستر سيتي للتعقيب على تلك الاتهامات قائلاً:" لم نعلق على المواد التي يزعم أنها مقرصنة أو مسروقة".

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة رادعة بحق نادي تشيلسي الإنجليزي بحرمانه من التعاقدات في فترتي الانتقالات المقبلتين، بسبب انتهاكات في التعاقد مع لاعبين دون السن القانوني (18 عامًا).

الفيفا أصدر الحكم في القضية التي يعمل عليها منذ 3 سنوات، والمتعلقة بتعاقد النادي اللندني مع 29 لاعبًا بشكل غير قانوني.

"فيفا" قال في بيانه أن تشيلسي انتهك مرتين المادة رقم 19 من قانون القيد أو ما يُعرف بالطرف الثالث، كما انتهك قواعد تسجيل بعض اللاعبين بشكل واضح

كما وقع "فيفا" غرامة مالية قدرها 460 ألف جنيه إسترليني على النادي، و390 ألف على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والذي لم يراجع أوراق الاعتماد الخاصة باللاعبين.

ويمتلك تشيلسي حق الطعن على القرار في مدة لا تتجاوز 90 يومًا، ومن المنتظر أن تقوم الإدارة برفع الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" إسوة بريال مدريد عام 2016 عندما تقلصت مدة عقوبته في القضية ذاتها من فترتين إلى فترة واحدة.

جدير بالذكر أن أندية برشلونة، ريال مدريد، وأتليتكو مدريد قد عوقبوا بالحرمان من التعاقدات في السنوات الأخيرة بسبب انتهاك قوانين التعاقد مع اللاعبين القُصّر، عقوبة أتليتكو مدريد بالأخص حالت دون انتقال أنطوان جريزمان إلى مانشستر يونايتد بدافع حبه للنادي وهو ما قد يتكرر مع إيدين هازارد الطامح في الانتقال إلى ريال مدريد.