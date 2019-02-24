اونلاين | بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي yalla shoot| مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر| تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر

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ومن الجدير بالذكر أن الفيفا قد وقعت عقوبة على تشيلسي بعدم قيد أي لاعبين جُدد فترتي انتقالات قادمة، وهو الأمر الذي يجعل تشيلسي غير قادر على التفريط في نجمه هازارد لصالح الريال الصيف المُُقبل، بث مباشر يلا شوت مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي كورة hd، مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر الاسطورة.، ويُحاول الأخير إيجاد البديل، مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت كورة أون لاين كورة اتش دي كورة لايف.

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