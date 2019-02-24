اونلاين | (جارية الان) مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد (بث مباشر)

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(جارية الان) مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد (بث مباشر)

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، 24 فبراير 2019، الساعة 4:05 مساء.

(جارية الان) مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد (بث مباشر)

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، التي تقام على ستاد "أولد ترافورد"، على قنوات "بي إن سبورتس".

(جارية الان) مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد (بث مباشر)

ويحتل ليفربول المركز الثاني بالدوري الانجليزي برصيد نقاط 65، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد نقاط 51.