رياضة | مانشستر يونايتد أول فريق يُجري 3 تغييرات في الشوط الأول منذ 2015

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد أول فريق يُجري 3 تغييرات في الشوط الأول منذ 2015 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت مواجهة مانشستر يونايتد ضد ضيفه ليفربول باتت المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم التي تشهد 4 تغييرات في الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول من ديربي مانشستر يونايتد وليفربول والذي انتهت نتيجته بالتعادل السلبي 4 تغييرات منهم 3 في صفوف الشياطين وآخر في ليفربول.