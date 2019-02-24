رياضة | حمادة صدقي ينفعل على مدافعي الجونة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمادة صدقي ينفعل على مدافعي الجونة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، مدافعي فريقه من التقدم وتخليهم عن المناطق الدفاعية أمام مهاجمي الأهلي، بمباراتهم بالدوري العام.

وانفعل صدقي، على المدافعين بسبب اختراق مهاجمي المارد الأحمر في أكثر من كورة وكادت تكلف الفريق الساحلي، أهدافًا.

ويلتقي الأهلي الجونة حاليًا في المباراة التي تقام ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.