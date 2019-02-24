رياضة | ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوز جور ماهيا على نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوز جور ماهيا على نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق جور ماهيا الفوز على نظيره نصر حسين داي بهدفين نظيفين عصر اليوم الأحد، ويأتي ذلك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وجاءت ثنائية جور مايا في شباك نصر حسين داي عن طريق الثنائي؛ فرانسيس كاهاتا وجاك توسينجي خلال الدقيقتين "84 - 87"، وشهدت المباراة طرد لاعب الفريق الجزائري شمس الدين حراق بعد تلقيه بطاقة حمراء.

وفي نفس المجموعة؛ يلعب الزمالك اليوم الأحد أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي ترتيب مجموعة الزمالك بعد هذه المباراة كالتالي:

1- جور ماهيا: 6 نقاط

2- نصر حسين داي: 4 نقاط

3- بترو أتلتيكو: 3 نقاط

4- الزمالك: نقطة واحدة

