رياضة | زوران عن مواجهة الاتحاد السكندري: "جئنا إلى الإسكندرية للظهور بأفضل صورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوران عن مواجهة الاتحاد السكندري: "جئنا إلى الإسكندرية للظهور بأفضل صورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شدد الكرواتي زوران ماميتش مدرب نادي الهلال السعودي، على استعداد فريقه للمواجهة المرتقبة ضد الاتحاد السكندري في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، غداً الإثنين.
وكان فريق الهلال قد حقق فوزاً هاماً على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في "محيط الرعب" بمباراة الذهاب بين الفريقين.
وقال ماميتش في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "نخوض مباراة مهمة لنا، بعد أن حققنا نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب".
وتابع حديثه: "لقد جئنا إلى الإسكندرية للظهور بأفضل صورة، والتأهل إلى نصف نهائي، ولم تحسم بطاقة التأهل حتى الآن".
وأكمل ماميتش: "علينا خوض المباراة بتركيز عالٍ، والاتحاد يملك فريق جيد ولاعبين مميزين، يستطيعون تقديم أداء متميز".
وأتم: "نحن على أتم الاستعداد لخوض المباراة وإسعاد جماهيرنا بتحقيق الفوز".