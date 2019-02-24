رياضة | لاكازيت يحقق رقما خاصا مع آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاكازيت يحقق رقما خاصا مع آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز ألكسندر لاكازيت الهدف الأول لنادي آرسنال في شباك ساوثهامبتون وذلك خلال الدقيقة "6" من عمر المباراة التي تجمعهما على ملعب "الإمارات" وذلك في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وقال موقع "أوبتا" العالمي المتخصص في الإحصائيات الرياضية، أن لاكازيت أصبح أول لاعب في آرسنال يُسجل في 4 مباريات متتالية على ملعب "الإمارات" منذ فان بيرسي عام 2012 الذي سجل في 5 مباريات متتالية.

وجاءت أهداف لاكازيت في آخر 4 مباريات أمام فرق:

- فولهام "هدف"

- تشيلسي "هدف"

- كارديف سيتي "هدف"

- ساوثهامبتون "هدف"