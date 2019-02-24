رياضة | نبيل محمود يقود أول مران له مع البلدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل محمود يقود أول مران له مع البلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد نبيل محمود "رامبو" المدير الفني الجديد لبلدية المحلة، المران الأول له مع الفريق، اليوم الأحد علي ملعب نادي البلدية، بحضور الجهاز الجديد المتمثل في حمادة علوي مديرا للكرة، وعبدالحميد ابراهيم مدرب عام، وباسم وجدي مدرب مساعد، ومحمد نسيم مدرب حراس مرمي.

وشهد المران جلسة تعارف بين الجهاز الفني الجديد واللاعبين، قبل خوض للتدريبات الجماعية.

ويستعد بلدية المحلة لمواجهة كفر الشيخ يوم الخميس المقبل بالجولة 20 ضمن منافسات دوري الممتاز ب، ويحتل البلدية المركز السادس برصيد 31 نقطة.