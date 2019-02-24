شكرا لقرائتكم خبر عن بوسكيتس يكشف سر هبوط مستوى سواريز والان مع التفاصيل

الخليج 365- يعاني الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة من إصابة في الركبة اليمنى والتي تسببت في هبوط مستواه خلال الفترة الأخيرة مع البلوجرانا.

وذكرت صحيفة ماركا، أن الصورة التي نشرها سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط البارسا، أوضحت أن سواريز مازال يعاني من إصابة في الركبة اليمنى والتي تسبب له المشاكل في الفترة الماضية.

وتابعت، إصابة سواريز في هذا الوقت بمثابة جرس إنذار للفريق الكتالوني الذي يعتمد على اللاعب بشكل أساسي في مركز الهجوم بسبب عدم وجود البدائل، وفي مرحلة هامة من الموسم.

ولعب سواريز صاحب الهدف الرابع في مباراة الأمس أمام إشبيلية، 34 مباراة مع برشلونة هذا الموسم ونجح في تسجيل 17 هدف.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت 1 - 1.