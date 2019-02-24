عودة رمضان صبحي وإكرامي لتشكيل الأهلي ضد الجونة

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أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وحمادة صدقي المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقهما، في المباراة التي ستقام بعد قليل، على استاد الجونة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز موسم (2018/2019)، ويدخل الفريق الأحمر تلك المباراة وعينه على الثلاث نقاط، ويأمل في استمرار سلسلة الانتصارات التي أصبحت عنوانًا للفريق تحت قيادة المدير الفني مارتن لاسارتي الذي يسعى بدوره لتحقيق فوزه الثامن على التوالي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة الرمى : شريف إكرامي خط الدفاع : محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجاي. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة الرمى : شريف إكرامي خط الدفاع : محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجاي. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- علي لطفي – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – مروان محسن – أحمد الشيخ – جيرالدو دا كوستا - كريم وليد "نيدفيد". وضم تشكيل الجونة كلا من : حراسة المرمى : محمود الغرباوي خط الدفاع : محمد نادي – أحمد سعيد "أوكا" – خالد صبحي – جوزيف جوناثان. خط الوسط : سارج أكا – جاتوش بانوم – إسلام عبد النعيم – أحمد الألفي خط الهجوم : أحمد حسن مكي – محمد ناجي "جدو".

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