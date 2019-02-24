انت الان تتابع أحمد شوبير لا يريد الاستمرار في اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
علمت «التحرير»، من مصادر مطلعة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، أن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، تحدث مع أعضاء الجمعية العمومية قبل اجتماع أمس، والذي انعقد بأحد فنادق 6 أكتوبر، بحضور 152 ناديًا، لتعديل لائحة النظام الأساسي، عن نيته في تقديم استقالته، ووفقًا لتصريحات المصدر لـ«التحرير»، فإن شوبير أكد أنه لا يريد الاستمرار في الجبلاية، ويرغب في تقديم استقالته، خاصة مع الضغوط الكبيرة الواقعة على اتحاد الكرة والهجوم المتواصل ضد المجلس.
وقال شوبير لأعضاء الجمعية العمومية، إنه لا يوجد مجلس يحقق 100% من مهامه المطلوبة، لكن اتحاد الكرة حقق على الأقل 80%، وهذا يعد نجاحًا، مشيرًا إلى أنه يعمل باستمرار على التواصل مع كل الأندية وحل أزماتها ومنها افتتاح ملعب إسكو بعد فترة من إغلاقه. واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة، بحضور
واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة، بحضور 152 ناديًا، لتعديل لائحة النظام الأساسي، وغاب كل من ناديي الأهلي والزمالك، عن حضور الاجتماع الذي شهد تعديل بند الـ8 سنوات، والسماح لكل من عمل بالمجال الكروى بالترشح في الانتخابات بعد 5 سنوات من مزاولة عمله.
كما شهد الاجتماع تعديل نظام الانتخابات ليكون الترشح بنظام القائمة وليس بالنظام الفردي مثل ما هو متعارف عليه حاليا، وأيضًا تعديل نظام الصعود والهبوط في الدرجة الثانية والثالثة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شوبير لا يريد الاستمرار في اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.