انت الان تتابع أحمد شوبير لا يريد الاستمرار في اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

علمت «التحرير»، من مصادر مطلعة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، أن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، تحدث مع أعضاء الجمعية العمومية قبل اجتماع أمس، والذي انعقد بأحد فنادق 6 أكتوبر، بحضور 152 ناديًا، لتعديل لائحة النظام الأساسي، عن نيته في تقديم استقالته، ووفقًا لتصريحات المصدر لـ«التحرير»، فإن شوبير أكد أنه لا يريد الاستمرار في الجبلاية، ويرغب في تقديم استقالته، خاصة مع الضغوط الكبيرة الواقعة على اتحاد الكرة والهجوم المتواصل ضد المجلس.

وقال شوبير لأعضاء الجمعية العمومية، إنه لا يوجد مجلس يحقق 100% من مهامه المطلوبة، لكن اتحاد الكرة حقق على الأقل 80%، وهذا يعد نجاحًا، مشيرًا إلى أنه يعمل باستمرار على التواصل مع كل الأندية وحل أزماتها ومنها افتتاح ملعب إسكو بعد فترة من إغلاقه. واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة، بحضور