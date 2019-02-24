انت الان تتابع محمد صلاح مع موعد لتحقيق إنجاز جديد في «البريميرليج» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

يحل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، ضيفًا على فريق مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وينتظر محمد صلاح موعدا مع معادلة رقم أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز "آلان شيرار" لاعب نيوكاسيل يونايتد وبلاكبيرن السابق، في حالة تسجيله هدفا، حيث يصل إلى هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي خلال 63 مباراة. ويسعى محمد صلاح إلى التسجيل في شباك الدولي الإسباني دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد للتحليق منفردًا بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتساوى حاليًا محمد صلاح مع الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا لكل منهما. ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بمضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق، من عصر اليوم الأحد، على ملعب «أولد