شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي.. «فان ديك» يعود و«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني الألماني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه في مواجهة مانشستر يونايتد، المقرر انطلاقها في تمام الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.
ويقود هجوم الريدز الثلاثي المعتاد محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو، كما شهد التشكيل عودة الهولندي فيرجيل فان ديك الذي غاب عن المباراة السابقة للفريق أمام بايرن ميونخ للإيقاف في دوري الأبطال.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون.
الدفاع: ماتب، فان ديك، روبيرتسون، ميلنر.
الوسط: فينالدوم، هيندرسون، فابينهو.
الهجوم: ماني، فيرمينيو، صلاح.
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