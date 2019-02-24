شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور «إكرامي» وعودة «صبحي» لتشكيل الأهلي في مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها الرابعة عصر اليوم الأحد، على استاد الجونة في الجولة 24 من مباريات الدوري الممتاز المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: على معلول ـ سعد سمير ـ أيمن أشرف- محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية ـ هشام محمد ـ حسين الشحات ـ ناصر ماهر ـ رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ويأتي على دكة البدلاء علي لطفي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومروان محسن وأحمد الشيخ وجيرالدو وكريم نيدفيد.