شكرا لقرائتكم ساري في مواجهة الضغوط وشهية السيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 23 فبراير 2019 / 22:21

يجد المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري نفسه في مواجهة ضغط مزدوج اليوم (الأحد) عندما يلاقي مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم، باحثا عن إخراج فريقه تشلسي من دوامة النتائج السيئة، والتصدي لطموح نظيره الإسباني جوسيب غوارديولا بحصد الألقاب.



وللمرة الثانية في أسبوعين، يجد الفريق اللندني نفسه في مواجهة حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، ساعيا لأن ينتزع منه لقب كأس الرابطة الذي توج به العام على حساب نادٍ آخر من العاصمة هو أرسنال.

ويدخل ساري الذي يشرف على النادي الإنكليزي في موسمه الأول بعدما حل بدلا من مواطنه أنطونيو كونتي في صيف العام 2018، المباراة على خلفية سلسلة تعثرات في الفترة الماضية، أبرزها الخسارة أمام سيتي صفر-6 في الدوري المحلي، في أسوأ نتيجة لـ «البلوز» في مختلف المسابقات منذ العام 1991، وفقدان لقب كأس الاتحاد الإنكليزي اثر الخسارة أمام مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة في الدور الخامس.

ورفعت جماهير تشلسي المملوك من الثري الروسي رومان أبراموفيتش الصيحات عاليا في وجه المدرب السابق لنابولي الإيطالي، مطالبة بإقالته بسبب سوء النتائج. وما كاد ساري يلتقط بعض أنفاسه بالفوز بثلاثية نظيفة على مالمو السويدي وبلوغ ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الخميس، حتى عاجله الاتحاد الدولي (فيفا) الجمعة بعقوبة منع التعاقدات لفترتي انتقالات على خلفية خرقه قواعد انتقال اللاعبين القصَّر.

وسيكون ساري أمام فرصة تحقيق لقب أول مع تشلسي اليوم في موسمه الأول معه، ما سيمنحه حجة قوية في وجه إدارة النادي ومشجعيه، إذ أن مدربين آخرين يحققون نتائج جيدة مع أنديتهم، فشلوا حتى الآن في نيل الألقاب على رغم تمضيتهم فترات أطول منه، مثل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والأرجنتيني ماوريتسيو ساري مدرب توتنهام.

وفي تصريحات سبقت المباراة على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة الإنكليزية، أكد ساري أنه لا يتفهم الضغوط التي تحيط به.

وقبل الخسارة السداسية القاسية أمام سيتي في الدوري المحلي في العاشر من شباط (فبراير)، حقق ساري وتشلسي نتيجة قوية بفوز بثنائية على غوارديولا وفريقه على ملعب ستامفورد بريدج في كانون الأول (ديسمبر)، كانت الأولى التي يتلقاها الفريق الشمالي في البريمرليغ هذا الموسم.

ورأى ساري أن هاتين النتيجتين لا تشكلان المعيار لقدرة فريقه، معتبرا أن الأخير «هو في مكان وسطي. من المهم جدا بالنسبة إلينا أن نبقى في المباراة لوقت طويل جدا، وعندها يمكننا القيام بأمر ما».

وفي ظل الأداء المتفاوت لتشلسي مؤخرا وصعوبة وضع ساري، يجد غوارديولا نفسه في موقع المتحكم براحة كبرى بفريقه الذي يقدم أداء ثابتا في مبارياته المحلية والقارية، بعد فترة صعبة في كانون الأول (ديسمبر) خسر خلالها ثلاث مرات في أربع مباريات في الدوري.

ويخوض سيتي المنافسة على أربع جبهات توازيا: فإضافة إلى خوضه النهائي اليوم وفرصة لقب أول هذا الموسم، يتصدر ترتيب الدوري الإنكليزي بفارق الأهداف (ومباراة أكثر) عن ليفربول، وبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، ووضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه في ذهاب ثمن النهائي على مضيفه شالكه الألماني 3-2.