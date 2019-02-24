شكرا لقرائتكم الفرصة الأخيرة للزمالك في الكونفيديرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 23 فبراير 2019 / 22:11

يلتقي الزمالك المصري مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي اليوم (الأحد) على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم . وتعد مباراة اليوم الفرصة الأخيرة للفريق «الأبيض» للحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي، إذ يتذيل المجموعة الرابعة بنقطة يتيمة، فيما حصد بترو أتلتيكو ثلاث نقاط.



وتراجعت نتائج الزمالك ما وضع المدير الفني السويسري كريستيان غروس في مرمى الانتقادات على رغم تصدر الفريق الدوري المحلي، وشدد المدرب على أهمية تحقيق الفوز على الفريق الأنغولي، محذرا اللاعبين من غضب الجماهير في حال الخروج الباكر من البطولة القارية.

من جانب آخر، يلتقي الأهلي مع مضيفه الجونة اليوم في المرحلة الـ24 بالدورى المصري لكرة القدم، ويسعى حامل اللقب بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلى الفوز لرفع رصيده إلى 48 نقطة وتقليص الفارق مع المتصدر الزمالك إلى أربع نقاط، فيما يسعى الجونة إلى تحقيق مفاجأة جديدة بإسقاط الفريق «الأحمر» بعد فوزه على صاحب المركز الثاني بيراميدز في الجولة الأخيرة، علما أنه في المركز العاشر برصيد 26 نقطة. على صعيد متصل، أعلن رئيس مجلس إدارة نادي سموحة فرج عامر تعيين حسام حسن مديرا فنيا خلفا لعادل عبدالرحمن، واختار عميد لاعبي العالم السابق جهازه الذي يعمل به دائما في كافة الأندية التي تولى تدريبها وكان أخرها بيراميدز وهم: توأمه إبراهيم حسن مديرا للكرة وطارق سليمان مدربا عاما وطارق السعيد وحسن مصطفى مدربين وعماد المندوة مدربا لحراس المرمى.