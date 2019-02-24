شكرا لقرائتكم خالد الدوخي: الحكم لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه كان على الحكم السلوفيني دامير سكومينا، الذي أدار مواجهة النصر والفيحاء، أن يحتسب للأخير ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وقال الدوخي خلال تقييمه الحالات التحكيمية في مباراة النصر والفيحاء: في الدقيقة 17، لم يحتسب الحكم ركلة جزاء للبرازيلي جوليانو على عبدالكريم القحطاني وقراره كان صحيحا، كما أحسن الحكم في إلغاء احتسابه ركلة الجزاء عند الدقيقة 43 بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وحول باقي الحالات التحكيمية، أضاف الدوخي: في الدقيقة 56 كان يجب احتساب ركلة جزاء للنصر على مدافع الفيحاء لإمساكه عمر هوساوي، مدافع النصر، كما كان احتساب ركلة جزاء النصر في الدقيقة 67 صحيحا، ولكن الحكم لم يوفق في الدقيقة 77 لأن هناك ركلة جزاء للفيحاء لم تحتسب بعدما أعاق لاعب النصر نظيره في الفيحاء عندما منعه من الارتقاء.