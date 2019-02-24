شكرا لقرائتكم الإصابة تحرم فورتونا دوسلدورف من حارسه دروبني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فورتونا دوسلدورف الألماني، يوم الأحد، أنه سيفتقد جهود حارس مرماه ياروسلاف دروبني لفترة بسبب الإصابة.
ويعاني الحارس التشيكي دروبني البالغ من العمر 39 عاما من إصابة في اليد اليمنى. وتعرض دروبني للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها دولسدورف على نورنبرغ 2 - 1 يوم السبت.
وكان دروبني انضم إلى صفوف دوسلدورف في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فيردر بريمن.
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