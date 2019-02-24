شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة..ضغط أهلاوي ودفاع من الجونة والتعادل "سيد الوقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من مباراة الاهلي والجونة المقامة حالياً بملعب الأخير في الجولة الرابعة والعشرين من الدورى الممتاز ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من :شريف إكرامى ، محمد هانى – سعد سمير – أيمن أشرف – على معلول ، عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحى ، جونيور أجايى.

فيما لعب الجونة بتشكيل مكوّن من : محمود الغرباوى ، محمد نادى – أحمد سعيد "أوكا" – خالد صبحى – جوزيف جوناثان ، سارج أكا – جاتوش بانوم – إسلام عبد النعيم – أحمد الألفي ، أحمد حسن مكى – محمد ناجى "جدو".

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط من البداية عن طريق أجاي والشحات وناصر ورمضان بجانب الهجمات من اليمين عن طريق هاني والشمال عن طريق معلول.

تبادل رمضان وناصر الكرة في الدقيقة 9 ومرر الأول الكرة لأجاي لكن دفاع الجونة وينقذ الموقف.

في المقابل ، لعب الجونة بدفاع قوي وعلى الهجمة المرتدة التى حاول التسجيل منها عن طريق جدو ومكي.

وأشهر جهاد جريشة حكم اللقاء بطاقة صفراء لجوزيف جوناثان للخشونة مع على معلول في الدقيقة 16 .

وشهدت الدقيقة 20 فرصة خطرة للأهلي بعدما تبادل الكرة منع ناصر ماهر وكاد أجاي ينفرد بالغرباوي حارس الجونة لكن خالد صبحي أنقذ الموقف قبل أن تصل الكرة لأجاي.

عاد الجونة للظهور في أرض الملعب ومرت كرة عرضية من أمام شريف إكرامي قبل أن تصل لأحمد حسن مكي ، ثم أنقذ أيمن أشرف كرة خطرة قبل أن تصل لمحمد ناجي جدو وأشهر جريشة بطاقة صفراء لعمرو السولية للخشونة مع جدو.