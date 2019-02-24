شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحضرى لـ مؤمن زكريا: "إحنا فى ضهرك يا عم الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عصام الحضرى، حارس مرمى النجوم ومنتخب مصر، على مؤازرة مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى المعار إلى فريق أحد السعودي، عقب أزمته الأخيرة مع فريقه الجديد بسبب التقرير الطبي الذي يهدد مصيره مؤمن في الملاعب.

ونشر الحضري فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر مخاطبًا مؤمن زكريا: "مؤمن يا عم الناس أخبارك أيه طمنا عليك إحنا معاك وفي ضهرك".

كان سعود الحربى رئيس نادى أحد السعودى قد أكد صعوبة استكمال النجم المصرى مؤمن زكريا مشواره مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالى بسبب الإصابة.

قال الحربى فى تصريحات لقناة الرياضية السعودية:"مؤمن زكريا لن يكمل بقية الموسم الحالى مع أحد، بسبب معاناته من مشكلة عضلية، لا تجعله يؤدى التدريبات بطريقة جيدة".