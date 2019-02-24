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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 24 فبراير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الجبلاية توافق على اعتماد تفويضات الأندية بدون ختم الوزارة أو اللجنة الأولمبية، تركى آل الشيخ لمجلس إدارة الأهلى: أنصحكم بالالتزام بقرارات اتحاد الكرة.

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى المدير الفني، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا الاثنين، للتخلص من ضغط المباريات الذى يواجه الفريق خلال الفترة الماضية.

وافق اتحاد الكرة علي طلب الجمعية العمومية للجبلاية ، بأن يتم الإكتفاء بختم تفويض حضور الجمعية العمومية من جانب النادي فقط ، والتراجع عن شرط ختم التفويض من جانب وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية لاعتماده كنوع من التيسير علي الأندية لحضور الجمعية العمومية .

وجه المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم ومالك نادى بيراميدز، رسالة إلى مجلس إدارة النادى الأهلى بضرورة الالتزام بقرارات الاتحاد المصرى لكرة القدم.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، الغائبون عن معسكر مباراة الجونة، تدريبات قوية صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى.

‏أسندت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، إدارة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، والتى تقام فى إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى العام على استاد الدفاع الجوى، إلى طاقم التحكيم البرتغالى بقيادة كابيلا دوسانتوس.

استقبل السفير محمد أبو الدهب، قنصل مصر فى شيكاغو، البعثة المصرية للاسكواش وأعضاء الاتحاد المتواجدين فى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات بطولة العالم، المقامة حالياً وتستمر حتى الثانى من مارس المقبل، وفى مقدمتهم آمنة الطرابلسى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ونور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً.

وجه فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، الشكر إلى عادل عبد الرحمن المدير الفنى السابق للفريق السكندرى، والذى تمت إقالته لسوء النتائج، وتولى حسام حسن مسئولية الفريق خلفاً له.