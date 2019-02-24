شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يتابع مباراة نصر حسين وجورماهيا قبل مواجهة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، المواجهة المُقامة حالياً بين نصر حسين داى الجزائرى وجورماهيا الكينى فى العاصمة الكينية "نيروبى"، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية التى تأتى ضمن منافسات المجموعة الرابعة التى يتواجد بها الزمالك مع الفريق الجزائرى ونظيره الكينى بجانب بترو أتلتيكو الأنجولى.

ويرتبط الزمالك بمواجهة فى التاسعة مساء اليوم الأحد مع بترو أتلتيكو الأنجولى على استاد برج العرب، فى الجولة ذاتها ويتابع جهاز الأبيض مواجهة الثنائى الجزائرى والكينى للوقوف على آخر التطورات بالفريقين ونقاط القوة والضعف، خاصة أن الأبيض مازالت لديه مباراة أمام كل فريق منهما بجانب الوقوف على نتيجة المنافسين قبل مواجهة الفريق الأنجولى.

يتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التى يحتل صدارتها نصر حسين داى برصيد 4 نقاط وخلفه جورماهيا وبترو أتلتيكو ولكل منهما 3 نقاط وفى المؤخرة الفريق الأبيض بنقطة وحيدة.