كتب: ضياء السقا أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلى، عن تشكيل فريقه الذي يواجه به الجونة، في الرابعة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدورى المصري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة الرمى: شريف إكرامى خط الدفاع : محمد هانى – سعد سمير – أيمن أشرف – على معلول خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحى خط الهجوم : جونيور أجايى. وكان المارد الأحمر قد فاز في الجولة الماضية على الداخلية بثلاثة أهداف لهدف. ويحتل الأهلي المركز الثالث بالدوري، بـ45 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة، بفارق الأهداف عن بيراميدز الثاني، الذي يمتلك نفس الرصيد، فيما يقبع الجونة في المركز العاشر بـ26 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.