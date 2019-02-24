أبو تريكة: صلاح أصبح "أسطورة".. يستخدم عقله أكثر من جسده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يستفيد كثيرا من حبه للقراءة.

وقال أبوتريكة أثناء تحليله قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي "صلاح وصل لمكانة كبيرة جدا، وبالتالي هناك معايير أصبح لا يتنازل عنها، لهذة يصعب تقييمه في الموسم الحالي".

وواصل "الموسم الماضي كان استثنائيا لصلاح بسبب الأرقام القياسية التي وصل لها وكتبها باسمه، معايير تقييمه أصبحت أصعب بكل تأكيد".

واستمر "صلاح من نوعية اللاعبين الذين يحولون الضغوطات لعامل ايجابي يدفعه للأمام لكي يحقق ما يريد من أهداف، وهو أيضا مرتبط بشكل قوي بالمجموعة التي تلعب معه في ليفربول".

وأكمل "صلاح يحب القراءة، ويقرأ الكتب التي تخدمه وتنمي من قدراته الذهنية، فهو يستخدم عقله أكثر من جسده".

واختتم "صلاح أصبح أسطورة، التتويج ببطولة الدوري يفرق معه كثيرا، الأرقام الفردية مفيدة بكل تأكيد، لكن كرة القدم لعبة جماعية، والألقاب تُخلد اسم اللاعب".