النني خارج قائمة أرسنال لمباراة ساوثهامبتون للمرة الثانية على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الإسباني أوناي إيميري المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت قائمة الفريق خروج النجم المصري محمد النني لاعب وسط الفريق منها للمباراة الثانية على التوالي.

وكان النني خرج من قائمة فريقه لمواجهة باتي بوريسوف الروسي في إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، والتي فاز بها الجانرز بثلاثية نظيفة.

يذكر أن النني شارك خلال هذا الموسم في 4 مباريات فقط في البريميرليج، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.