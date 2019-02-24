الإسماعيلي: عواد لم يوقع للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي، أن محمد عواد، الحارس المعار للوحدة السعودي، لم يوقع للنادي الأهلي كما تردد.

وقال سعفان في تصريحات لراديو "أون سبورت" "عقد محمد عواد ممتد مع الإسماعيلي حتى نهاية موسم 2020، وبالتالي بعد نهاية اعارته سيعود لنا بشكل طبيعي".

وأضاف "يوم 10 يونيو، سيأتي عواد ويسلم نفسه للإسماعيلي، الدوري السعودي سوف ينتهي قبل الدوري المصري، وبالتالي سيعود لنا بشكل طبيعي".

واختتم "كل ما اثير حول توقيعه للنادي الأهلي ليس له أي أساس من الصحة".

الجدير بالذكر، أن محمد عواد، يلعب في الموسم الحالي لصفوف نادي الوحدة السعودي، تحت قيادة أحمد حسام "ميدو".