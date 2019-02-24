التشكيل الرسمي.. رمضان وإكرامي أساسيان للأهلي.. وثنائي هجومي للجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي تشكيل الفريق الأحمر الذي سيخوض مواجهة أمام الجونة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الأهلي عودة شريف إكرامي لحراسة مرمى الأهلي بعد استبعاد محمد الشناوي الحارس الأساسي بسبب الإصابة، كما تواجد رمضان صبحي في مركز الجناح الأيسر بدلًا من جيرالدو الذي يتواجد على مقاعد البدلاء

وجاء تشكيل الأهلي كالاتي:

حراسة المرمى: شريف اكرامي

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول

الوسط: هشام محمد، عمرو السولية، ناصر ماهر، حسين الشحات، رمضان صبحي

وفي الهجوم: جونيور أجايي

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

علي لطفي – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – مروان محسن – أحمد الشيخ – جيرالدو دا كوستا - كريم وليد "نيدفيد"، بينما تم استبعاد مصطفى شوبير ورامي ربيعة من قائمة المباراة.

على الجانب الآخر جاء تشكيل الجونة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود الغرباوي

خط الدفاع: جوناثان، خالد صبحي، أحمد سعيد أوكا، محمد نادي

خط الوسط: سارج أكا، جاتوش بانوم، اسلام عبد النعيم، أحمد الألفي

وفي الهجوم: أحمد حسن مكي، محمد ناجي جدو