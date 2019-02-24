لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة الجونة

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الجونة، في المباراة التي ستقام بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة الرمى : شريف إكرامي خط الدفاع : محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجاي.

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