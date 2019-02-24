أليجري يرفض التعليق على إشارة سيميوني المثيرة للجدل

أكد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أنه لن “يقيم” الإشارة المثيرة للجدل التي صدرت من الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني خلال مباراة الفريقين في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا.

ورغم هذا ، أوضح أليجري أن “كل شخص يتصرف على طبيعته”.

وكان سيميوني أثار الجدل بإشارة خارجة خلال احتفاله بالهدف الأول لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو 2 / صفر.

وأوضح أليجري ، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم السبت قبل مباراته أمام بولونيا غدا الأحد في الدوري الإيطالي ، : “هذه أمور لا أقيمها ولا أحكم عليها. إنها تصرفات شخصية ، والجميع يتصرفون على طبيعتهم”.