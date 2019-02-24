استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على تشكيل مباراة بترو أتليتكو الأنجولي، والتي ستقام في التاسعة مساءًا على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية. وفيما يلي التشكيلة المتوقعة: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي. أمامهما: إبراهيم حسن وأوباما وكهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب.

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.