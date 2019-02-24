ليستر سيتي يقيل مدربه كلود بويل لسوء النتائج

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الأحد، إقالة مدربه كلود بويل، وذلك بعد 16 شهراً من توليه منصب المدير الفني للفريق.
وتأتي إقالة بويل بعد أقل من 24 ساعة من الهزيمة القاسية للفريق على أرضه ووسط جماهيره أمام كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل ليستر المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ثمان نقاط عن منطقة الخطر.
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