رقم سلبي لـ بنزيما وبيل قبل مباراة ريال مدريد وليفانتي

كتبت: سارة جاب الله

يخوض مساء اليوم الأحد ريال مدريد مباراته ضد ليفانتي على ملعب سيتوات دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

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ريال مدريد وليفانتي، ولم يسجل سوى خمسة أهداف، ولكنه لم يسجل على ملعب سيتوات دي فالنسيا الذي يستضيف مباراة اليوم.

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سجلًا تهديفيًّا قويًّا لكنه أحرز هدفين فقط في 6 مباريات، وكلا الهدفين أحرزهما في سانتياجو برنابيو معقل الملكي، ولم يسجل أي هدف بملعب ليفانتي.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.