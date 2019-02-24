يخوض مساء اليوم الأحد ريال مدريد مباراته ضد ليفانتي على ملعب سيتوات دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".
شارك الفرنسي كريم بنزيما في ثلاثة عشر مباراة جمعت بينريال مدريد وليفانتي، ولم يسجل سوى خمسة أهداف، ولكنه لم يسجل على ملعب سيتوات دي فالنسيا الذي يستضيف مباراة اليوم.
ولكن الويلزي جاريث بيل، لم يملك
ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم سلبي لـ بنزيما وبيل قبل مباراة ريال مدريد وليفانتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.