لوكاكو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

كتب - أمير فرج:

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي أوليه سولشاير المدير الفني، تشكيل الشياطين الحمر لمواجهة ليفربول في قمة ديربي إنجلترا، والتي تقام في الرابعة وخمس دقائق، على ملعب استاد أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وضم تشكسل مانشستر يونايتد كلا من:

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: أشلي يونج، لينديلوف، سمولينج، لوك شاو

الوسط: بوجبا، ماكتوميناي، هيريرا

الهجوم: راشفورد، ماتا، لوكاكو

يدخل ليفربول مواجهة مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا، راغبًا في تحقيق الفوز أو على أقل تقدير الخروج بنقطة التعادل، وعدم تعرضه إلى الخسارة، من أجل الإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يدخل فريق مانشستر يونايتد من أجل مواصلة الحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية على الصعيد

المحلي.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن مانشستر يونايتد لم يتذوق طعم الخسارة على الإطلاق على الصعيد المحلي رفقة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، وهو الأمر الذي يعطي اليونايتد دافعًا قويًّا للغاية من أجل الظفر بالنقاط الثلاث في مباراة ديربي إنجلترا أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ليفربول.

وستكون هذه المباراة سوف تكون ثأرية لفريق مانشستر يونايتد، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها فريق الشياطين الحمر في مباراة الدور الأول على يد غريمه التقليدي ليفربول.