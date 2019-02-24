كرستيانو رونالدو يريد مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

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كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدولاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، يتمني مواجهة فريقه السابق ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
و نشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، بإن رونالدو يريد أن يثبت لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أنه ما يزال قادرًا على العطاء داخل الملعب، وأنه كان يستحق تمديد عقده بالمقابل الماليالذي طلبه.
وكان رونالدو قد أكد عقب انضمامه لحامل لقب الدوري الإيطالي السيدة العجوز ، لم ينتقل إلى يوفنتوس من أجل المال، مشددا على أنه كان يحصل على نفس المقابل أو أكثر رفقة ريال مدريد.
وأضاف وقتها، أنه إذا أراد البحث عن
ويأمل الفريق الإيطالي في أن يساهم رونالدو في مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 23 عاما، ويتصدر اليوفي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة.
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