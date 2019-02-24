بث مباشر لمباراة الأهلي والجونة في الدوري

مباراة الأهلي والجونة

كتب - أمير فرج:

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي والجونة، التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والجونة:

يكون موعد مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.. الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.. الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة:

ستكون مباراة الأهلي والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1.

كما ستكون مباراة الأهلي والجونة منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، على التردد الأرضي أو الفضائي.

يدخل الأهلي مباراة الجونة في الدوري وهو عازم على تحقيق الانتصار من دون سواه من أجل مواصلة مطاردة غريمه التقليدي فريق الزمالك، المتصدر الحالي لجدول ترتيب الدوري المصري.

وبكل تأكيد لن تكون مهمة المارد الأحمر سهلة في هذه المباراة، خصوصًا في ظل المعنويات العالية التي سيخوض بها فريق الجونة

اللقاء، وذلك نظرًا لفوزه الباهر في الجولة الماضية من عمر المسابقة على حساب ضيفه فريق بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، مما أعطى فريق الجونة دافعًا قويًا للغاية قبل صدامه مع فريق الأهلي.

ولعل ما يُزيد أكثر من صعوبة المباراة على فريق الأهلي، أن فريق الجونة يوجد في منتصف الترتيب بعيدًا كل البعد من الصراع من أجل تفادي الهبوط، وهو الأمر الذي سوف يجعل فريق الجونة يخوض المباراة من دون أي ضغوطات على الإطلاق، بعكس ما سيكون عليه الحال بالنسبة لفريق الأهلي الذي يُنافس على لقب الدوري المصري الممتاز.