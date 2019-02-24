تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام بولونيا بالدوري الإيطالي

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره بولونيا في المباراة التي تجمع بينهما في الرابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب ريناتو دال آرا، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإيطالي.

ونشرت صحيفة "توتو سبورت"، التشكيل المحتمل ليوفنتوس، والتي شهدت العديد من التغييرات مقارنة بالمباراة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وجاء التشكيل المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: كاسيريس، بونوتشي، روجاني، أليكس ساندرو.

الوسط: كانسيلو، بنتانكور، ماتويدي.

الهجوم: بيرنارديسكي، ماندزوكيتش، كريستيانو رونالدو.

ويسعي يوفنتوس للفوز من أجل الابتعاد بالصدارة عن نابولي من أقرب ملاحقيه، وعودة الثقة والروح بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد (2/0) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.