شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا بعد انقلاب سيارته 4 مرات: "ربنا كتبلى عمر جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف سيد عبد الرازق بازوكا، مدير قطاع الناشئين بالنادى الأسماعيلى، نجاته من الحادث الذى تعرض له أمس بأن الله عز وجل كتب له عمرا جديدا.

وقال بازوكا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "أحمد الله كثيرا على نجاتى من هذا الحادث المروع الذى لا أصدق أننى خرجت منه سليما حتى الآن".

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وروى بازوكا تفاصيل الحادث قائلا، "أعتاد على الذهاب لمباريات الناشئين مبكرا فى السابعة صباحا، وأثناء قيادتى السيارة بعد حوالى ٧ كيلو من الإسماعيلية فوجئت بكاوتش على الطريق تسبب فى انحراف عجلة القيادة لتنقلب السيارة 4 مرات ولم أشعر بشىء سوى عند إفاقتى فى المستشفى، لم اتخيل أننى على قيد الحياة حتى الآن".

وأضاف بازوكا، "أشكر كل من سأل عنى وأهتم بالتواصل للاطمئنان على شخصى، محبة الناس أغلى كنوز الأرض".