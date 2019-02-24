سموحة لمصراوي: بركات رفض بند منع مشاركته أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف عاطف حنفي، مدير الكرة السابق بنادي سموحة، أن صانع الألعاب عمرو بركات رفض وضع بند في عقده يمنع مشاركته أمام الأهلي خلال مدة الإعارة التي بدأت في يناير الماضي وتمتد لعام ونصف.

وقال حنفي، في تصريحات لمصراوي صباح الأحد: "الأهلي حاول وضع بند في عقد عمرو بركات يمنع مشاركته مع سموحة أمام النادي الأحمر، إلا أن اللاعب رفض تفعيل هذا البند".

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وأضاف أن بركات شارك بشكل طبيعي أمام الأهلي في مباراة الفريقين بالدور الأول التي أقيمت يوم 8 يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف أحرزه التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

وأتم حنفي تصريحاته قائلا: "لكن الأهلي قام بوضع هذا البند في عقد لاعبه الشاب كريم يحيى الذي انضم لسموحة أيضًا في يناير لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة، أسوةً بما تم مع خماسي الجونة وعمار حمدي المعار للاتحاد السكندري، ووقتها لم يُمانع اللاعب".

جدير بالذكر أن الجونة سيفقد خدمات الخماسي أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وإسلام جابر في مواجهة الأهلي عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري.