مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدًا الاثنين. من التدريبات الجماعية غدًا الاثنين. وقرر لاسارتي منح اللاعبين راحة سلبية؛ للتخلص من ضغط المباريات الذي يواجه الفريق خلال الفترة الماضية. ويعود الأهلي للتدريبات الجماعية الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات.. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.