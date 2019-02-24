لاسارتي يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات.. غدًا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني، منح لاعبيه راحة سلبيةمن التدريبات الجماعية غدًا الاثنين.
وقرر لاسارتي منح اللاعبين راحة سلبية؛ للتخلص
ويعود الأهلي للتدريبات الجماعية الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.
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